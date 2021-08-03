Amazon показал первый кадр из нового сериала по вселенной "Властелина колец"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Amazon подтвердил, что мировая премьера телесериала "Властелин колец" состоится 2 сентября 2022 года, а также продемонстрировала первый кадр из фильма, говорится в сообщении компании в Twitter, передает УНН.

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“2 сентября 2022 года начинается новое путешествие”, — уточнили там.

Детали

По информации издания Inviewire, новый сериал имеет производственный бюджет в 450 млн долларов, что делает его самым дорогим из когда-либо созданных сериалов. Там уточнили, что сериал будет транслироваться на Prime Video в более чем 240 странах мира.

Так, Amazon будет выпускать “Властелина колец” по серии раз в неделю. У сериала до сих пор нет официального названия. Подробности сюжета также не уточняются, однако известно, что действие развернется за тысячи лет до истории героев из серии фильмов по книгам Толкиена.

Переговоры о создании сериала по мотивам “Властелина колец” начались еще в 2017 году. Тогда киностудия Warner Bros. Television, компания Amazon Studios и владельцы авторских прав на произведения Джона Р. Р. Толкина пытались договориться с производства фильмы, однако сроков не называли.

Незадолго до этого Warner Bros. Television урегулировала судебный процесс с владельцами авторских прав на произведения Толкиена и издательством HarperCollins, тянувшийся с 2012 года. Диспут касался кинотрилогии и ее приквела — “Хоббита”, которые продюсировала кинокомпания, в частности использование героев в онлайн-играх.