Правозащитники: в Беларуси за июль осуждены 107 участников протестов

КИЕВ. 3 августа. УНН. В июле за “протестными” уголовными делами в Беларуси осужден по меньшей мере 107 человек. Наибольшее количество участников протестов, пошли под суд, насчитывается в Минске (53 человека) и в Брестской области (20 человек). Такое сообщение опубликовано в понедельник, 2 августа, в Минске не зарегистрированным в этой республике правозащитным центром “Вясна”, передает УНН.

Не только уголовные дела

По сведениям правозащитников, в 77,6% случаев суд выносил решение о лишении или ограничении свободы. В целом суды назначили “протестными” делами 271 год, 3 месяца и 2 дня лишения свободы 61 человеку. Еще 18 осужденных получили 41 год и 2 месяца лишения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В отношении 24 лиц вынесены приговоры об ограничении свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на общий срок 52 года и 11 месяцев. Кроме этого, в июле вынесено три политически мотивированных приговоров, сообщили правозащитники.

Согласно сведениям, обнародованным ранее Следственным комитетом Беларуси за период с августа 2020 году в стране возбуждено 4691 уголовное дело, связанное с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность.

Напомним