Правозащитники: в Беларуси за июль осуждены 107 участников протестов
КИЕВ. 3 августа. УНН. В июле за “протестными” уголовными делами в Беларуси осужден по меньшей мере 107 человек. Наибольшее количество участников протестов, пошли под суд, насчитывается в Минске (53 человека) и в Брестской области (20 человек). Такое сообщение опубликовано в понедельник, 2 августа, в Минске не зарегистрированным в этой республике правозащитным центром “Вясна”, передает УНН.
Не только уголовные дела
По сведениям правозащитников, в 77,6% случаев суд выносил решение о лишении или ограничении свободы. В целом суды назначили “протестными” делами 271 год, 3 месяца и 2 дня лишения свободы 61 человеку. Еще 18 осужденных получили 41 год и 2 месяца лишения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В отношении 24 лиц вынесены приговоры об ограничении свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на общий срок 52 года и 11 месяцев. Кроме этого, в июле вынесено три политически мотивированных приговоров, сообщили правозащитники.
Согласно сведениям, обнародованным ранее Следственным комитетом Беларуси за период с августа 2020 году в стране возбуждено 4691 уголовное дело, связанное с незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность.
Напомним
В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-полы показывали противоположную картину — уверенную победу Тихановской.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов.
За время протестов, по информации оппозиции, были задержаны около 10 000 демонстрантов, сотни получили травмы и ранения.