КИЕВ. 3 августа. УНН. Россиянин украинского происхождения Сергей Карякин обыграл Владимира Федосеева из РФ в полуфинале Кубка мира. Турнир проходит в российском Сочи, передает УНН.

Детали

Первая партия между шахматистами днем ​​ранее завершилась вничью, в понедельник Карякин одержал победу во второй партии.

В другом полуфинале играют действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и поляк Ян-Кшиштоф Дуда. Первая партия завершилась вничью, вторая еще продолжается.

О турнире

Каждый матч Кубка мира состоит из двух классических партий. В случае ничейного результата победитель определяется по итогам тай-брейка.

Мужской Кубок мира завершится 6 августа. Общий призовой фонд соревнования составляет 1,89 млн долларов. Двое лучших на турнире (кроме Карлсена) получат путевки в турнир претендентов. Таким образом, Карякин уже гарантировал себе эту путевку.

Справка

Сергей Карякин родился в Крыму и становился олимпийским чемпионом в составе сборной Украины. В 2009 году он сменил гражданство и стал активным сторонником режима действующей власти РФ.