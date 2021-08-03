США достигли цели Байдена по вакцинации от коронавируса с месячным опозданием

КИЕВ. 3 августа. УНН. США достигли цели президента страны Джозефа Байдена по вакцинации от COVID-19. По состоянию на вечер понедельника, 2 августа, 70 процентов жителей Соединенных Штатов сделали хотя бы одну прививку против этой инфекции, сообщили Центры по контролю и профилактике заболеваний. Глава Белого дома в публичных заявлениях выражал надежду, что это значение будет достигнуто ко Дню независимости 4 июля. Полный курс вакцинации прошли 49,7 процента жителей США, передает УНН.

Бонус в 1000 долларов для привитых сотрудников школ в Джорджии

Между тем школы округа Генри в штате Джорджия намерены выплатить своим сотрудникам бонус в 1000 долларов, если те пройдут вакцинацию от коронавируса до 30 сентября. Речь идет о почти 6 тысячах человек.

Власти с помощью этой инициативы нацелены избежать “многочисленных препятствий”, с которыми сфера образования столкнулась в последние 2 учебных года в свете пандемии. Школьники и их семьи заслуживают предсказуемости и стабильности в учебном процессе, подчеркнули окружные власти.

Ситуация с COVID-19 в США