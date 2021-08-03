Правительство Японии начало публично "называть и позорить" нарушителей правил карантина

КИЕВ. 3 августа. УНН. Япония осуществила свое намерение публично пристыдить людей, которые не соблюдают меры по контролю за эпидемических ограничений на границе из-за коронавируса, поэтому были раскрыты имена первых трех лиц, нарушивших правила карантина после возвращения из-за границы, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство здравоохранения заявило в понедельник поздно вечером, что трое названных японских граждан явно действовали с целью избежать контактов с властями после недавнего возвращения из-за границы.

Это заявление, первая в своем роде, вызвала шквал дискуссий среди пользователей Twitter по подробностей о названных лиц, как их работа и местонахождения.

Карантин в Японии

Япония просит всех путешественников из-за рубежа, включая собственных граждан, пройти двухнедельный карантин, в течение которого они должны использовать приложение для смартфонов, которое отслеживает местоположение, и сообщать о состоянии своего здоровья.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа продолжили действие режима чрезвычайного положения. Этот режим предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия.