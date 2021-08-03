В мире коронавирусом заразились почти 200 млн человек

КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на утро вторника в мире на COVID-19 заразились почти 200 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицирована 199,595,039 человек, из них выздоровели 180,083,311 лица. Количество умерших возросло до 4,248,886.

“Лидеры” по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (35,895,980), Индия (31,725,399), Бразилия (19,953,501), Россия (6,312,185), Франция (6,151,803), Великобритания (5,902,354), Турция (5,770,833) и Аргентина (4,947,030).

“Лидеры” по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (629,862), Бразилии (557,359) и Индии (425,228).

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 253 534 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 955 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.