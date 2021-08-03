Новости: Экономика
3 августа 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 4725
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн /доллар
КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на 3 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.844400 грн за доллар;
31.903200 грн за евро;
0.368880 грн за российский рубль;
37.293600 грн за фунт стерлингов.
По сравнению со 2 августа курс всех указанных валют вырос, кроме рубля, курс которого - упал.
Источник: УНН
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