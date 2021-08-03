Официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн /доллар

КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на 3 августа 2021 официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.844400 грн за доллар;

31.903200 грн за евро;

0.368880 грн за российский рубль;

37.293600 грн за фунт стерлингов.

По сравнению со 2 августа курс всех указанных валют вырос, кроме рубля, курс которого - упал.