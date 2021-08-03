На 3 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 3 августа. УНН. Национальный банк Украины на 3 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 560.5984 грн;

Серебро - 21.9377 грн;

Платина - 922.0235 грн;

Палладий - 2 317.6899 грн.

По сравнению со 2 августа курс золота и серебра упал, когда платина и палладий упали.