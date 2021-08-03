Новости: Экономика
3 августа 2021, 06:30 • Илья Нежигай • 8190
На 3 августа установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 3 августа. УНН. Национальный банк Украины на 3 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 560.5984 грн;
Серебро - 21.9377 грн;
Платина - 922.0235 грн;
Палладий - 2 317.6899 грн.
По сравнению со 2 августа курс золота и серебра упал, когда платина и палладий упали.
Источник: УНН
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