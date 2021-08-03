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Украинская прыгунья с шестом вышла в финал Олимпийских игр

Украинская прыгунья с шестом вышла в финал Олимпийских игр

КИЕВ. 3 августа. УНН. Представительница легкой атлетики Украины - Екатерина Килипко - вышла в финал Олимпиады в прыжках с шестом, передает УНН со ссылкой на сайт ОИ-2020.

Детали

На квалификационном отборе в секторе по прыжкам с шестом Килипко продемонстрировала результат — 4,55 м, и по подбору попала в финал.

Дебютантке Яне Гладийчук повезло меньше, ведь атлетка прыгнула 4,40м, чего оказалось недостаточно для перехода далее.

В финал Олимпийских игр вышли 15 легкоатлеток, которые покорили высоту в 4,55 метра.

Заметим, что финал соревнований состоится 5 августа. Начало в 13:20 по Киеву.

Что предшествовало этому

Первая спортсменка-трансгендер провалила выступление на Олимпийских играх.

Источник: УНН
Теги: спорт, Олимпиада
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