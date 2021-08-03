МВФ направит на поддержку экономики беспрецедентные 650 млрд долларов

КИЕВ. 3 августа. УНН. Международный валютный фонд (МВФ) выделит 650 млрд долларов США на поддержку экономики. Решение послужит "прививкой для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса", заявила директор-распорядитель учреждения Кристалина Георгиева в понедельник, 2 августа, передает УНН.

Детали

Объем средств для этой цели является крупнейшим в истории МВФ. Они будут переведены государствам-участникам фонда пропорционально квотам. Решение вступит в силу 23 августа.

Из общей суммы 275 млрд долларов будет направлено на развивающиеся рынки. Глава фонда особо выделила важность поддержки наиболее незащищенных стран-членов МВФ в восстановлении от последствий пандемии COVID-19 и достижении устойчивого долгосрочного роста.

Напомним

28 июля президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева провели телефонные переговоры по поводу получения следующего транша.