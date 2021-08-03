Обвинения против Ирана в атаке на танкер: в Тегеране заявили, что будут реагировать на угрозы его безопасности

КИЕВ. 3 августа. УНН. Тегеран предостерегает, что реагировать на угрозы его безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде, которого процитировал государственный телеканал IRIIN, передает УНН.

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“Иран не будет колебаться, прежде чем защитить свою безопасность и национальные интересы, и будет быстро и мощно реагировать на любые рискованные шаги”, — говорится в комментарии Хатибзаде.

Контекст

Его заявление прозвучало после того, как Лондон отозвал своего посла в Иране из-за атаку на коммерческое судно у побережья Омана.

Великобритания, а также США и Израиль обвинили Иран в причастности к нападению дрона на танкер, в результате которого погибли два человека.

Инцидент, во время которого 27 июля был поврежден танкер Mercer Street под флагом Либерии, стал первой атакой с человеческими жертвами на коммерческое судоходство в регионе, которую чиновники явно связали с усилением напряженности с Ираном.

Ранее пресс-секретарь МИД Ирана Саид Хатибзаде назвал “безосновательными” обвинения в причастности своей страны к этому нападению.