Переписали историю: две украинки пробились в финал Олимпиады в беге на 400 метров

КИЕВ. 3 августа. УНН. В рамках Олимпийских игр в Токио состоялись полуфинальные забеги на 400 метров с барьерами в которых приняли участие атлетики из Украины, информирует УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Детали

Несмотря на чрезвычайно сильные ливни в Токио, Анна Рыжикова и Виктория Ткачук пробились в финал в беге на 400 метров с барьерами на Олимпийских играх. Украинки финишировали третьими в своих забегах, но стали именно теми двумя спортсменками, которые прошли дальше по времени.

Рыжикова преодолела дистанцию за 54,23 с, а Ткачук — по 54,25 с. И это впервые в истории Олимпийских игр, когда в финале Украину будут представлять сразу две атлетики.

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“Это было очень нервно. Я не знала результатов первого забега, а пока дошла до микст-зоны, забыла и свое время. Я уже третий раз бегу в таких погодных условиях. Однажды это был забег на Всемирной Универсиаде. Также дождь был на чемпионате Европы-2014 в Цюрихе, когда я упала. И сейчас третий, пока самый успешный раз. Что сегодня помешало стать второй и выйти в финал напрямую? Возможно, погода или акклиматизация. Но у меня есть день, чтобы восстановиться. Будем работать на максиму”, — отметила Рыжикова.

Дополнение

Финал в беге на 400 м с барьерами среди женщин состоится 4 августа в 5:30 по киевскому времени.