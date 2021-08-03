За последние сутки в Украине зафиксировали 827 новых случаев COVID-19
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Украине зафиксировано 2,254 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 2 августа, - 827, что выше уровня предыдущей эпохи. Госпитализировано за сутки при этом 334 человека, что выше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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“За сутки 2 августа 2021 в Украине зафиксировано 827 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 68, медработников — 26)”, — говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки:
— госпитализировано — 334 человека;
— летальных случаев — 26;
— выздоровели — 533 человека;
За сутки протестировано:
— методом ПЦР — 19 946 человек,
— методом ИФА — 8 229 человек,
— экспресс-тестами — 11 447 человек.
За все время пандемии в Украине:
— заболело — 2 254 361 человек;
— выздоровели — 2 187 703 лица;
— летальных случаев — 52 981;
— проведения ПЦР-тестов — 11 424 130.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (198), Донецкой (65), Одесской (62), Днепропетровской (53) и Харьковской (49) областях.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы “сбить” волну заболеваемости COVID-19. В Минздраве отмечали, что главного эффекта от январского “локдауна” удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, — по всей территории страны правила “оранжевой” зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.
16 июня правительство смягчило карантинные ограничения в Украине и продлило действие карантина до 30 августа.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами — зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от “цвета” региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень — по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень — устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень — предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского “локдауна”.
Все области сейчас находятся в “зеленой” зоне. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, Украина вошла в “зеленую” зону даже по критериям ЕС, показатели заболеваемости самые низкие за последний год.