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В Киеве с утра образовались пробки: где затруднено движение

В Киеве с утра образовались пробки: где затруднено движение

КИЕВ. 3 августа. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 3 августа, на дорогах Киева заметное осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Лобановского, Леся Курбаса, Науки, Победы, и Голосеевском. Также, движение затруднено на Кольцевой, и на проспектах Королева и Любомира Гузара.

Также пробки есть на улицах Девятого Мая, Новой, Щусева, Юрия Ильенко, Дегтяревской, Жилянской, Саксаганского, Рогнединской, Михаила Грушевского, Вячеслава Черновола, Вадима Гетьмана, Набережно-Крещатицкой.

Небольшие осложнения движения есть на бульваре Тараса Шевченко, и на Набережном шоссе.

На левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Юрия Гагарина, и Николая Бажана.

Затруднено движение на проспекте Соборности и Дарницком шоссе.

Движение на мосту Патона, и Метро — частично затруднено по направлению на правый берег. На Южном, Дарницком и Северном мостах движение свободное.

Добавим

По прогнозам синоптиков, 3 августа ночью в Украине 12-17°, днем 23-28°; в южных и восточных областях ночью 16-21°, днем 27-32°.

Источник: УНН
Теги: Киев, Украина
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