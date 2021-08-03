Президент Туркменистана лично решил испытать новый самолет армии. Местные СМИ выпустили хвалебные статьи о полете

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов лично испытал один из новейших самолетов, поступивших в распоряжение местной армии. Подконтрольные режиму Бердымухамедова СМИ выпустили ряд хвалебных текстов о полете главы государства.

Детали

В репортаже туркменского ТВ показано, как Бердымухамедов, сидя в кабине второго пилота, совершил облет степных просторов и прилегающих к государственной границе гор, а также пролетел над Каспийским морем.

В ходе полета “туркменский лидер неоднократно сообщал на землю и жестами показывал сопровождавшим его самолетам, что удовлетворен техническими возможностями и состоянием боевой машины”.

По завершению тестового полета туркменский лидер согласился с просьбой министра обороны Бегенча Гундогдыева передать в музей военной школы имени Бердымухамеда Аннаева (деда Гурбангулы Бердымухамедова), строящейся в Ашхабаде, летную форму, в которой президент находился за штурвалом самолета.

Хвалебные “оды” от подконтрольной прессы

Репортаж о полете написало туркменское государственное издание “Золотой век”.

“После пешей прогулки лидер нации проехался на велосипеде. В последние годы увеличилось число любителей велоспорта как экологически чистого вида транспорта. Данный вид спорта особенно популярен среди молодежи, что свидетельствует о большой поддержке населением страны благородного примера главы государства”, — говорится в материале.

“Через несколько минут, взревев реактивными двигателями, боевая машина взмывает в небо. В считанные секунды управляемый главой государства самолет набрал нужную высоту, на которой совершил несколько виражей. Управляемый президентом Гурбангулы Бердымухамедовым самолет способен плавно снижаться и стремительно набирать нужную высоту. Завершив испытательный полет на новом самолете, глава государства совершил плавную посадку. Все это свидетельствует о том, что наше небо надежно защищено, что народ страны может жить спокойно, окруженный заботой президента Гурбангулы Бердымухамедова”, — написали местные журналисты.