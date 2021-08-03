Пропавшего голову "Белорусского дома" найден повешенным в киевском парке

КИЕВ. 3 августа. УНН. Пропавшего в Киеве голову "Белорусского дома" Виталия Шишова найден повешенным сегодня в одном из киевских парков. Об этом сообщили в полиции Киева.

Детали

Повешенный Шишов найден сегодня неподалеку от места его проживания. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Полная картина событий будет установлена после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы “Безопасный город”, проведение экспертиз и следственных экспериментов.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Напомним

Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Он вышел вчера утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском Доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дому на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков”.