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Подарок к годовщине независимости: МВФ предоставит Украине 2,7 млрд долларов помощи - Рашкован

Подарок к годовщине независимости: МВФ предоставит Украине 2,7 млрд долларов помощи - Рашкован

КИЕВ. 3 июня. УНН. Украина выделено 2,7 млрд долларов с беспрецедентного пакета на поддержку экономики от Международного валютного фонда. Об этом сообщил в Facebook заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован, передает УНН.

Цитата

“Вечером 2 августа Управляющие МВФ большинством голосов финально утвердили аллокации СПЗ на 650 млрд долл., из которых Украина безвозмездно и безусловно получит более 2.7 млрд долл.”, — написал Рашкован.

Детали

По словам исполнительного директора, это “хороший подарок для Украины, и мы его получим и к 30-летию независимости”. Размещение пройдет 23 августа, отметил Рашкован.

Контекст

Накануне Международный валютный фонд сообщил о решении выделить 650 млрд долларов США на поддержку мировой экономики.

Объем средств для этой цели является крупнейшим в истории МВФ. Они будут переведены государствам-участникам фонда пропорционально квотам.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
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