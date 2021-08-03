В Японии новый всплеск заболевших COVID-19: больницы отказывают в госпитализации из-за нехватки медперсонала

КИЕВ. 3 августа. УНН. Из-за резкого всплеска заболеваний коронавирусом, власти Японии будут госпитализировать только больных с самым тяжелым течением болезни. Медицинский персонал не справляется с ежедневным количеством новых пациентов. Об этом сообщает Reuters.

Детали

По словам официальных лиц, Япония будет госпитализировать только тяжело больных, в то время как остальная категория заболевших будет изолирована дома. Власти сообщают, что медицинская система может не выдержать из-за большого количества заболевших в Токио и других местах, где проводятся Олимпийские игры.

В стране наблюдается резкое увеличение случаев заболевания, и ежедневно регистрируется более 10 тысяч новых случаев инфицирования по всей стране. В субботу в Токио был рекордный максимум — 4058 заболевших.

Медики сообщают, что в разгар Олимпийских Игр персонал не справляется, а среди больных есть те, кому неоднократно отказывали в приеме.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга, объявивший об изменении в понедельник, сказал, что правительство обеспечит госпитализацию людей, находящихся в изоляции дома, в случае необходимости. Предыдущая политика была сосредоточена на госпитализации более широкой категории пациентов.

Жители опасаются, что такие нововведения могут привести к большему количеству смертей.

Добавим

Япония просит всех прибывших из-за рубежа, включая граждан страны, пройти двухнедельный карантин, в течение которого они должны использовать приложение для смартфонов, которое отслеживает местоположение, и сообщать о состоянии своего здоровья.

В связи с ухудшением эпидемической обстановки в Токио до 31 августа продолжили действие режима чрезвычайного положения. Этот режим предусматривает, в частности, запрет на продажу алкоголя в заведениях общественного питания и ограничения по допуску зрителей на массовые мероприятия.