Объявили о начале приема заявок для участия в нацотборе на "Оскар"

КИЕВ. 3 августа. УНН. Оскаровский комитет Украины начинает прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение фильма на премию “Оскар” Американской академии кинематографических искусств и наук в категории “Международный полнометражный фильм” от Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу Госкино в Facebook.

Детали

Прием заявок будет проходить с 25 августа по 8 сентября. В период с 25 августа по 8 сентября Украинский оскаровский комитет будет проводить консультации для кинематографистов по представлению фильмов для рассмотрения.

Фильм-номинант должен соответствовать таким параметрам:

— Это должен быть полнометражный игровой, документальный или анимационный фильм (не менее 40 минут), снятый за пределами Соединенных Штатов Америки.

— Доминантным языком фильма не должен быть английский.

— Фильм должен быть выпущен в коммерческий прокат в период с 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года, продолжавшийся не менее 7 дней подряд

— Фильмы, которые имели запланированный кинотеатральный релиз, но сначала стали доступны на авторитетных коммерческих сервисах стриминговой дистрибуции видео на заказ, могут претендовать на рассмотрение в категории “Международный полнометражный фильм” 94-й награды Академии при условии предоставления Академии документации (оригинальный(е) документ(ы) и перевод на английский язык) о датах закрытия кинотеатра/зала, установленные правительством, предварительно запланированный кинотеатральный релиз и соглашения о стриминговой дистрибуции видео на заказ.

Дополнение

В 2021 году Украинский оскаровский комитет установил следующие даты проведения отбора национальных фильмов:

25 августа 2021 г. — 8 сентября 2021 г. — прием заявок на участие в конкурсе

9 сентября 2021 г. — 23 сентября 2021 г. — рассмотрение заявок комитетом

24 сентября 2021 г. — заседание комитета и объявления результатов конкурса.

94-я церемония вручения премии “Оскар” за достижения в области кинематографа за 2021 год состоится 27 марта 2022 года в Лос-Анджелесе.

Напомним

В 2020 году украинский оскаровский комитет выбрал фильм Валентина Васяновича “Атлантида” как национального претендента на премию “Оскар” в категории “Международный полнометражный фильм”.