Сегодня возле посольства Беларуси в Киеве пройдет акция в память Шишова

КИЕВ. 3 августа. УНН. Возле посольства Республики Беларусь в Киеве сегодня состоится акция в память о погибшем главе “Белорусского дома” в Украине Виталие Шишове. Об этом сообщает “Белорусский дом”, передает УНН.

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“Сегодня, 3 августа в 19.00, мы просим собраться у посольства РБ в Киеве (Коцюбинского, 3) на акцию памяти Виталия Шишова, нашего дорогого друга и товарища”, — говорится в сообщении.

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Белорусский журналист, проживающий в Украине, Денис Станжи считает, что смерть активиста не может быть суицидом, поскольку последний активно участвовал в подготовке акций к годовщине начала протестов в Беларуси.

В “Белорусском доме” заявили, что за Шишовым активно велась слежка.

Напомним

Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа. Он вышел вчера утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском Доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дому на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков”.

Сегодня утром Шишова нашли повешенным в одном из киевских парков.