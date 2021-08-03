У погибшего главы "Белорусского дома" был сломан нос

КИЕВ. 3 августа. УНН. У главы “Белорусского дома” в Украине Виталия Шишова, найденного повешенным сегодня утром в одном из киевских парков, был сломан нос. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил его друг Юрий, передает УНН.

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“Мы знали, что за нами охотятся. И судя по тем обстоятельствам, при которых было найдено тело, и по тому, что сотрудники полиции в частной беседе сказали нам, что у него был сломан нос, я подозреваю, что это спецслужбы КГБ, которые работают на режим Александра Лукашенко”, — заявил Юрий.

Детали

Telegram-канал “Беларусь головного мозга” также сообщает о том, что у Шишова был сломан нос. Глава “Белорусского дома” был обнаружен повешенным на дереве в лесополосе Святошинского района на границе Киева и Киевской области, недалеко от посёлка Чайки.

Там также сообщают, что погибший занимался “деаноном тихарей” в Украине (деанонимизация сотрудников спецслужб Беларуси на акциях — ред.).

“Лукашисты часто подсылали своих тихарей на акции Беларусского дома в Украине, а Шишов их разоблачал”, — отмечает канал.

Добавим

Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел вчера утром, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском Доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дому на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков”.

Шишов найден повешенным сегодня в одном из киевских парков.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.