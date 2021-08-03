Намекнули на превышение служебных обязанностей НАБУ просит СБУ отдать Чауса

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сокрытия сотрудниками СБУ от детективов НАБУ информации о местонахождении экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, является фактическим содействием в уклонении от уголовного судопроизводства и может содержать признаки преступления в виде превышения служебных полномочий. Об этом сообщили в НАБУ.

Цитата

“КПК Украины предусматривает, что в случае выявления разыскиваемого лица, его должны передать уполномоченному представителю органа досудебного расследования. Вместо этого ситуацию фактического укрытия подозреваемого сотрудниками СБУ и игнорирование процессуального закона”, — говорится в сообщении.

Детали

1 августа 2021 года детективы НАБУ направили в СБУ и ОГП требование о немедленной доставки экс-судьи в Национальное бюро. Он является подозреваемым по делу НАБУ по ч. 4 ст. 368 УК Украины.

2 августа 2021 года в связи с тем, что СБУ не обеспечило явку экс-судьи в НАБУ, было отправлено повторное требование с повестками о вызове подозреваемого.

“Национальное бюро отмечает, что соблюдение закона является обязанностью для всех правоохранительных органов. Принятие мер безопасности к лицу, которое находится в статусе потерпевшего в уголовном производстве, которое расследуется следователями СБУ, никоим образом не может быть основанием для укрытия такого лица от уголовного судопроизводства и неисполнения постановления об избрании пресечения в виде содержания под стражей. Поэтому, в очередной раз призываем СБУ соблюдать требования законодательства и доставить подозреваемого экс-судью уполномоченным детективам и к ВАКС в 14:00 4 августа 2021 года для рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей”, — добавили в НАБУ.

Контекст

3 апреля появилась информация о похищении бывшего судьи Николая Чауса. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Ростислав Кравец, ссылаясь на слова его жены. Он отметил, что в тот же день правоохранительные органы Молдовы начали расследование.



Скандальный бывший судья Николай Чаус с 2016 года скрывается в Кишиневе, однако Молдова отказала ему в предоставлении убежища. Это решение 3 марта 2021 года приняла Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты Молдовы.

Сообщалось, что Украина требует экстрадиции судьи.

Чауса обвиняют в получении взятки в 150 тыс. долларов. Чаус хранил деньги в трехлитровых банках, спрятанных на огороде. В 2016 году судья был объявлен в международный розыск.

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвало правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.



Адвоката Чауса Ростислава Кравца в течение двух дней не пускали к задержанному. СБУ заявляла, что официально бывшего судьи в здании нет.