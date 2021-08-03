Ирак требует, чтобы США вернули 17 тысяч древних артефактов, разграбленных после вторжения

КИЕВ. 3 августа. УНН. Соединенные Штаты должны вернуть больше 17 тысяч древних артефактов, разграбленных и вывезенных из Ирака после вторжения в 2003 году, в том числе 3 500-летнюю глиняную табличку с изображением эпоса о Гильгамеше, заявил во вторник Ирак. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Десятки тысяч предметов старины исчезли из Ирака после вторжения США в 2003 году, в результате которого был свергнут лидер Саддам Хусейн. Еще больше было незаконно вывезено или уничтожено группировкой "Исламского государства", которая владела третью территории Ирака в период с 2014 по 2017 год, прежде чем она была разгромлена иракскими и международными силами.

Власти США, что работают над возвращением артефактов, недавно достигли соглашения с Багдадом о возвращении предметов, изъятых у дилеров и музеев в Соединенных Штатах, сообщило иракское министерство культуры и иностранных дел.

"Правительство США конфисковало некоторые артефакты и отправило их в (иракское) посольство. Табличка Гильгамеша, самая важная, будет возвращена в Ирак в следующем месяце после завершения юридических процедур", - сказал министр культуры Хасан Надхим.

Власти США изъяли табличку Гильгамеша в 2019 году после того, как она была контрабандой, продана с аукциона торговцу предметами искусства в Оклахоме и выставлена ​​в музее в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщило Министерство юстиции. В сообщении говорится, что в прошлом месяце суд вынес постановление о его конфискации.

После 2014 года "Исламское государство", которое проповедовало нетерпимое и экстремистское толкование ислама, осуществляло набеги на исторические места и разрушало их в том, что ЮНЕСКО назвала "промышленными" масштабами, используя добычу для финансирования своей деятельности через сеть контрабандистов, которая простирается через Ближний Восток и за его пределы.

Справка

"Эпос о Гильгамеше" - это шумерская сказка возрастом 3 500 лет, которая считается одним из первых произведений мировой литературы.