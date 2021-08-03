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Глава Европарламента про смерть Шишова в Украине: это - серьезная эскалация

Глава Европарламента про смерть Шишова в Украине: это - серьезная эскалация

КИЕВ. 3 августа. УНН. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли высказался относительно смерти в Киеве главы "Белорусского дома" Виталия Шишова, передает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.

Цитата

“Смерть Виталия Шишова ужасает. Как глава Белорусского дома в Украине он помогал спасающимся от преследований. Тот факт, что белорусские активисты становятся жертвами нападений в третьих странах, является серьезной эскалацией”, — заявил президент ЕП.

Детали

Ранее ряд европейских политиков уже выражал свою позицию касательно произошедшего с Шишовым.

Так, в частности, по словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, он был “глубоко шокирован ужасной смертью лидера белорусской общественной организации”.

“Призываю власти Киева разобраться в деле и представить свои выводы. Недопустимо, чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе”, — написал он в Twitter.

Как отметил его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс, в Украине “необходимо провести тщательное расследование обстоятельств смерти” молодого человека.

Контекст

Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов пропал в Киеве 2 августа.

Он вышел утром во вторник на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском Доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дому на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков”.

Утром во вторник, 3 августа, Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.

Источник: УНН
Теги: Европарламент, Украина, Беларусь
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