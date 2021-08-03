Глава Европарламента про смерть Шишова в Украине: это - серьезная эскалация

КИЕВ. 3 августа. УНН. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли высказался относительно смерти в Киеве главы "Белорусского дома" Виталия Шишова, передает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.

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“Смерть Виталия Шишова ужасает. Как глава Белорусского дома в Украине он помогал спасающимся от преследований. Тот факт, что белорусские активисты становятся жертвами нападений в третьих странах, является серьезной эскалацией”, — заявил президент ЕП.

Детали

Ранее ряд европейских политиков уже выражал свою позицию касательно произошедшего с Шишовым.

Так, в частности, по словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, он был “глубоко шокирован ужасной смертью лидера белорусской общественной организации”.

“Призываю власти Киева разобраться в деле и представить свои выводы. Недопустимо, чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе”, — написал он в Twitter.



Как отметил его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс, в Украине “необходимо провести тщательное расследование обстоятельств смерти” молодого человека.

The death of Vitaly Shishov is horrific. As head of Belarusian House in Ukraine, he helped those fleeing persecution. The fact Belarusian activists are being targeted in third countries is a serious escalation. — David Sassoli (@EP_President) August 3, 2021

Контекст

Глава Белорусского Дома в Украине Виталий Шишов пропал в Киеве 2 августа.



Он вышел утром во вторник на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском Доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дому на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков”.

Утром во вторник, 3 августа, Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.



Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.