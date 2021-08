Глава Европарламента про смерть Шишова в Украине: это - серьезная эскалация

КИЕВ. 3 августа. УНН. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли высказался относительно смерти в Киеве главы "Белорусского дома" Виталия Шишова, передает УНН со ссылкой на Twitter-аккаунт политика.

Цитата

“Смерть Виталия Шишова ужасает. Как глава Белорусского дома в Украине он помогал спасающимся от преследований. Тот факт, что белорусские активисты становятся жертвами нападений в третьих странах, является серьезной эскалацией”, — заявил президент ЕП.

Детали

Ранее ряд европейских политиков уже выражал свою позицию касательно произошедшего с Шишовым.

Так, в частности, по словам министра иностранных дел Дании Йеппе Кофода, он был “глубоко шокирован ужасной смертью лидера белорусской общественной организации”.

“Призываю власти Киева разобраться в деле и представить свои выводы. Недопустимо, чтобы белорусские спортсмены и общественные организации продолжали жить в страхе”, — написал он в Twitter.



Как отметил его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс, в Украине “необходимо провести тщательное расследование обстоятельств смерти” молодого человека.

The death of Vitaly Shishov is horrific. As head of Belarusian House in Ukraine, he helped those fleeing persecution. The fact Belarusian activists are being targeted in third countries is a serious escalation.