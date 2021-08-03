В Украине ужесточили соцгарантии для людей с инвалидностью. Зеленский подписал закон

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью". Об этом УНН стало известно из официального сайта главы государства.

Детали

Согласно закону, такие люди и лица, что их сопровождают, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.

Также люди с инвалидностью, которые едут на лечение и имеют соответствующие документы, лица с инвалидностью I группы и лица, сопровождающие их, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда/выезда на временно оккупированных территориях (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).

Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступившие в государственный бюджет и использующиеся Фондом социальной защиты инвалидов.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Дополнение

Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью" Верховная Рада приняла 15 июля текущего года.

К слову, в сентябре 2020 года Кабинет министров согласовал законопроект, которым предлагалось предоставить лицам с инвалидностью и сопровождающим их лицам право без очереди обслуживаться в кассах, а также проходить через государственную границу и КПВВ.