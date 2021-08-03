Украина сделает все возможное для расследования дела Шишова - МИД

КИЕВ. 3 августа. УНН. Украина сделает все возможное для расследования дела о смерти белорусского активиста Виталия Шишова. Об этом у себя в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Я шокирован трагической вестью о смерти белорусского активиста Виталия Шишова и выражаю соболезнования его родным и близким. Украина сделает все возможное для расследования этого дела: важно выявить всю правду о его трагической смерти", - написал Кулеба.

Контекст

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел вчера утром, 2 июля, вероятно, на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском доме: "На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков".

Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков утром 3 августа.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.