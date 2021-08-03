В Bellingcat займутся расследованием смерти главы "Белорусского дома" в Украине

КИЕВ. 3 августа. УНН. Расследователи Bellingcat намерены начать изучение обстоятельств смерти главы "Белорусского дома" в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным сегодня утром в Киеве. Об этом заявил в прямом эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналист-расследователь Христо Грозев, передает УНН.

Детали

Грозев заявил, что немедленно все ресурсы Bellingcat будут направлены на расследование этой гибели.

Также, по его мнению, это не было самоубийством.

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"Во-первых, даже без предварительной информации, я бы сказал, что это не самоубийство. Но я бы не стал писать до того, как у нас не стало бы полной картины произошедшего. То, что это позволяет предположить, что это спецоперация, это факт, что мы несколько дней работаем над информацией, которой мы добились, что в Киеве присутствуют сотрудники ФСБ России, которые интегрировались среди оппозиционных белорусских групп, которые находятся в Украине. Конечно, это может быть случайностью. И сейчас мы слышим эту новость. Это означает, что сейчас мы направляем все свои ресурсы на расследование этого убийства, если это убийство", — сказал он.

Контекст

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов пропал в Киеве 2 августа.

Он вышел утром во вторник на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дому на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышкам, но слишком большой квадрат поисков”.

Утром во вторник, 3 августа, Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.