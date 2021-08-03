НАБУ задержало экс-директора государственного лесхоза Сису по подозрению в завладении более 50 млн грн

КИЕВ. 3 августа. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали по подозрению в завладении древесиной на сумму более 50 млн грн бывшего директора одного из государственных предприятий лесного хозяйства Харьковской области Виктора Сису и его родственника-руководителя частной компании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

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“3 августа 2021 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективы НАБУ задержали по подозрению в завладении древесиной на сумму более 50 млн грн бывшего директора одного из государственных предприятий лесного хозяйства Харьковской области и руководителя одной из подконтрольных ему компаний (который является его родственником)”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что решается вопрос о сообщении им о подозрении.

Добавим, что как стало известно УНН из собственных источников речь идет о бывшем руководителе ГП “Гутянское лесное хозяйство” Харьковской области Виктора Сису.

Кроме того, в этот же день НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом госпредприятия двум руководителям еще двух частных компаний.

“По данным следствия, экс-директор лесхоза Харьковской области и руководители подконтрольных ему ООО организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным субъектам хозяйствования. В целом речь идет о продаже в течение 2018-2019 гг. около 15 тыс. куб. м. древесины, в результате чего гослесхоз недополучил более 50 млн грн”, — отмечается в сообщении.

В САП информируют, что устанавливаются другие возможные участники совершения преступления.

В прокуратуре напомнили, что директор лесхоза в октябре 2019 года пытался избежать уголовной ответственности за это преступление и предложил и предоставил старшему детективу Национального бюро неправомерную выгоду в 100 тыс. Долл. США за закрытие уголовного производства.

“Директора госпредприятия разоблачили „на горячем“ и сообщили ему о подозрении, а в июле 2020 года закончили расследование по данному факту и направили дело в Высший антикоррупционный суд”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество руководителя ГП “Гутянское лесное хозяйство” Харьковской области Виктора Сисы, которого подозревают в подкупе детектива НАБУ.