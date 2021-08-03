Тарифы на электроэнергию: Кабмин должен определить ко Дню Независимости, кто и сколько будет платить

КИЕВ. 3 августа. УНН. Кабинет министров Украины до 24 августа должен определить размер тарифов на электроэнергию для различных слоев населения. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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"От имени Президента хочу подчеркнуть, что резкого повышения тарифов на электроэнергию, которым сейчас активно пытаются запугивать, не будет. Для многих его не будет вообще. Это принципиальная позиция Владимира Зеленского. Он понимает, что есть слои населения которым даже нынешние тарифы велики и непосильны", - рассказал Никифоров.

По его словам, сейчас правительство и НКРЭКУ прорабатывают какой именно должна быть система оплаты за электроэнергию и цены.

"СНБО выделила на это определенное время. Я думаю, что ко Дню Независимости, скорее всего раньше, но точно ко Дню Независимости увидим, кто и сколько должен платить", - сказал Никифоров.

Что было раньше

Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией и оставил до 31 августа ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-час.

Дополнение

Совет национальной безопасности и обороны Украины видит признаки монополии на энергетическом рынке в Украине и готов в случае возникновения угроз национальной безопасности вводить на предприятиях энергоснабжения временные администрации.

Контекст

1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Несмотря на открытие рынка, его регулирование со стороны правительства продолжилось, чтобы избежать роста тарифов для населения.

Однако, с 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятое якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго.

Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

К слову, бывшая исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявляла ранее, что ПСО на рынке электроэнергии в текущем виде экономически не сбалансированное и приводит к накоплению долгов и увеличению финансового небаланса. По ее мнению, если этот механизм оставлять без изменений до конца года долг "Гарантированного покупателя" перед НАЭК "Энергоатом" составит более 5 млрд грн.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию высокие в Европе.

В то же время, в Европейском Союзе разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка не работают.