Новости: Криминал и ЧП
3 августа 2021, 17:09 • Владислав Хлынин • 22275
Отказали тормоза: военный грузовик протаранил несколько автомобилей в Киеве
КИЕВ. 3 августа. УНН. Военный грузовик протаранил несколько авто на Европейской площади в Киеве. У водителя отказали тормоза, передает УНН.
Детали
По словам руководителя, авто перестало тормозить начиная с улицы Грушевского.
"Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии", - сказал военный.
Автомобиль катился с горки и задел два автомобиля возле стадиона Лобановского, после чего ударил авто напротив Украинского дома и вылетел на тротуар, наконец остановившись.
Один из водителей отказался от претензий и покинул место ДТП.
В результате происшествия никто не пострадал.
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Источник: УНН
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