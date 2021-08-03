Отказали тормоза: военный грузовик протаранил несколько автомобилей в Киеве

КИЕВ. 3 августа. УНН. Военный грузовик протаранил несколько авто на Европейской площади в Киеве. У водителя отказали тормоза, передает УНН.

Детали

По словам руководителя, авто перестало тормозить начиная с улицы Грушевского.

"Я катился без тормозов с горы, сигналил всем, пытался избежать аварии", - сказал военный.

Автомобиль катился с горки и задел два автомобиля возле стадиона Лобановского, после чего ударил авто напротив Украинского дома и вылетел на тротуар, наконец остановившись.

Один из водителей отказался от претензий и покинул место ДТП.

В результате происшествия никто не пострадал.

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