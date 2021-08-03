Отношение как к животным: отзывы о Scania ставят под сомнение репутацию цивилизованной европейской компании

КИЕВ. 3 июля. УНН. Два бывших дилера и сервисные центры обвинили Scania в токсическом бизнес-поведении и умышленном вытеснении с украинского рынка. Такие обвинения совсем не подходят к репутации крупного европейского производителя грузовиков, который уже много лет поставляет свои грузовики для разных стран. Так есть ли скандальная ситуация в Украине исключением для Европы, или Scania Украина просто является отражением отношения к партнерам и рабочих шведского гиганта. Об этом пишет УНН.

Детали

Получить даже в частном порядке комментарии от сервисных центров Scania Украина УНН не удалось: свое молчание объясняют финансовыми обязательствами и опасениями повторить судьбу украинского дилера “Журавлына”, с которым в одно мгновение были разорваны сотрудничество с нарушением условий существующих договоров. К тому же на популярных украинских сайтах, на которых часто можно найти отзывы о работе в той или иной компании о Scania — информационный вакуум. Такое положение вещей чаще всего наблюдается у компаний, которые тщательно отслеживают и “подчищают” негативные комментарии о себе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Неисправный карданный вал: как токсическое отношение Scania к украинским партнерам тормозит шведские грузовики

Значительно показательнее ситуация наблюдается на вэб-ресурсе Indeed — одном из крупнейших сайтов для поиска работу во всем мире, который, в частности, содержит отзывы сотрудников из разных стран о любой компании.

Там можно найти различные комментарии, которые свидетельствуют о том, что токсическое и деспотичное бизнес-поведение Scania является нормой не только для Украины. Даже на родине гиганта — в Швеции — рабочие сервисных центров и других подразделений Scania жалуются на невыносимые условия работы и неудовлетворительное отношение к персоналу.

“В Scania с вами обращаются как с животными, менеджеры — это чистый ужас, который злоупотребляет своими полномочиями”, — пишет бывший сотрудник (монтажник) о шведской компании.

Другой пользователь, который работал там менеджером, пишет, что не рекомендует ни в коем случае работу в Scania, плохие руководители которой довели его до “депрессии и выгорания”.

“Много сверхурочной работы. Чем больше вы подлизываетесь, тем больше вам разрешено. Если вы трудолюбивый, но не подхалим, вы останетесь на низу! Невежественные начальники! Как можно работать сверхурочно в Национальный день Швеции”, — возмущен бывший монтажник.

А вот действующий сотрудник, который занимается в Scania IТ-сферой (разработчик), жалуется на непрофессионализм менеджеров, которые занимаются другими делами вместо исполнения обязанностей.

Несмотря на декларирование европейских стандартов, необычными выглядят жалобы шведских сотрудников на засилье непотизма в Scania.

“Думаю, что кумовство доминирует в Scania. Вы не получаете честного шанса на развитие. В таком случае часто те, у кого есть здесь члены семьи, получают развитие”, — отмечает еще один пользователь.

Токсический менеджмент

Примечательно, что наибольшее количество негативных комментариев касается именно деспотического и непрофессионального поведения менеджеров различных звеньев в Scania. Именно после изменения топ-менеджмента украинского представительства в 2009 году начались первые конфликты Scania Украина с бывшим дилером “Журавлына”, что привело к многолетним судебным процессам. Даже бывший исполнительный директор Scania Украина Андреас Пуеккер публично высказался в защиту украинской компании “Журавлына”, заявив, что ему стыдно за действия менеджмента дистрибьютора шведских грузовиков.

“Я считаю, что в своей политике работы с украинскими компаниями на украинской земле Scania следовало бы проявлять больше уважения и соблюдения всех законных формальностей и компромиссов. Не стоит ради собственной спеси так поступать с верными своему делу профессионалами и давить на украинского предпринимателя только за то, что он был не согласен с ультиматумами. Главное — гибкость, сотрудничество и профессионализм!” — подчеркнул Пуеккер.

Одновременно с этим участники рынка в неформальных беседах с журналистами УНН отмечают, что судебные процессы, которые стали результатом экспансивной и негибкой политики Scania в отношении украинских партнеров, сейчас приносят существенные репутационные потери самому бренда в нашей стране, чем крайне недовольны в центральном офисе компании в Швеции.