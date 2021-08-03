Зеленский держит на контроле дело о смерти Шишова - ОП

КИЕВ. 3 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский держит на контроле дело о смерти главы “Белорусского дома” в Украине Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров во время брифинга, передает корреспондент УНН.

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“Мы внимательно следим за выводами полиции, Президент конечно держит это дело на контроле. Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы те белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину и чувствовали себя в безопасности”, — рассказал Никифоров.

По его словам, если окажется, что к смерти Шишова были причастны спецслужбы, тогда будет реакция Зелинского.

Контекст

Глава Белорусского дома в Украине Виталий Шишов исчез в Киеве 2 августа.

Он вышел утром во вторник на ежедневную пробежку и не вернулся.

Как сообщили в Белорусском доме: “На камерах зафиксировано, как он выходил из дома на пробежку в 9 утра. В 10 должен был вернуться. Связаться с ним невозможно, телефон отключен от отслеживания местоположения (гугл-аккаунта). Часов и фитнес-браслета при нем не было. Отследили телефон по вышках, но слишком большой квадрат поисков”.

Утром во вторник, 3 августа, Шишов был найден повешенным в одном из киевских парков.

Близкие погибшего не верят, что активист совершил самоубийство, и подозревают, что смерть Шишова была спланирована, а за ним велась слежка.



Председатель Национальной полиции Игорь Клименко заявил, что во время следственных действий на теле погибшего главы “Белорусского дома” Виталия Шишова выявлено ссадины и содранную кожу на отдельных частях тела.



Также Клименко отметил, что тело Шишова висело на высоте трех метров, а на одном из пеньков обнаружили след.

Напомним, расследователи Bellingcat намерены начать изучение обстоятельств смерти Виталия Шишова.