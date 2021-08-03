Крупные лесные пожары вспыхнули неподалеку от Иерусалима

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во вторник в лесу недалеко от мошава Шорш на окраине Иерусалима вспыхнул крупный лесной пожар, что распространился на 10 гектаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

8 пожарных самолетов, вертолет и 24 бригады пожарно-спасательных служб были срочно доставлены к месту происшествия, пытаясь справиться с лесным пожаром.

Сотрудники пограничной полиции эвакуируют жителей Шорш и туристов в этом районе. Кроме того, в качестве меры пресечения были эвакуированы тысячи девушек, которые принимали участие в летнем лагере недалеко от леса Шорш.

Во вторник днем пожарно-спасательные службы Израиля опубликовали заявление, в котором говорится, что лесной пожар приближается к ближайшей заправочной станции. Пожар, бушующий у заправочной станции, теперь локализован.

Начальники полиции Израиля в настоящее время проводят встречу для оценки ситуации.

Еще один пожар вспыхнул недалеко от кибуца Нахшона в центре Израиля, что привело к перекрытию автомагистрали №1, соединяющую Иерусалим и Тель-Авив.

На месте происшествия работают четыре пожарных команды, чтобы взять под контроль пожар, но огонь продолжает распространяться, и попытки взять его под контроль пока не увенчались успехом, сообщил представитель Центрального районного пожарного управления.

Дополнение

В понедельник, 2 августа, в Израиле началась сильная жара, которая, как ожидается, продлится до воскресенья на следующей неделе. На прошлой неделе Метеорологическая служба Израиля предусмотрела не по сезону жаркие условия в горных районах.