Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 0,0276  EUR: 31,90 0,0086 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
8115

Крупные лесные пожары вспыхнули неподалеку от Иерусалима

Крупные лесные пожары вспыхнули неподалеку от Иерусалима

КИЕВ. 3 августа. УНН. Во вторник в лесу недалеко от мошава Шорш на окраине Иерусалима вспыхнул крупный лесной пожар, что распространился на 10 гектаров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Детали

8 пожарных самолетов, вертолет и 24 бригады пожарно-спасательных служб были срочно доставлены к месту происшествия, пытаясь справиться с лесным пожаром.

Сотрудники пограничной полиции эвакуируют жителей Шорш и туристов в этом районе. Кроме того, в качестве меры пресечения были эвакуированы тысячи девушек, которые принимали участие в летнем лагере недалеко от леса Шорш.

Во вторник днем пожарно-спасательные службы Израиля опубликовали заявление, в котором говорится, что лесной пожар приближается к ближайшей заправочной станции. Пожар, бушующий у заправочной станции, теперь локализован.

Начальники полиции Израиля в настоящее время проводят встречу для оценки ситуации.

Еще один пожар вспыхнул недалеко от кибуца Нахшона в центре Израиля, что привело к перекрытию автомагистрали №1, соединяющую Иерусалим и Тель-Авив.

На месте происшествия работают четыре пожарных команды, чтобы взять под контроль пожар, но огонь продолжает распространяться, и попытки взять его под контроль пока не увенчались успехом, сообщил представитель Центрального районного пожарного управления.

Дополнение

В понедельник, 2 августа, в Израиле началась сильная жара, которая, как ожидается, продлится до воскресенья на следующей неделе. На прошлой неделе Метеорологическая служба Израиля предусмотрела не по сезону жаркие условия в горных районах.

Источник: УНН
Теги: Израиль, лесные пожары, Иерусалим
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.