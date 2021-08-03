Ветеринар рассказал, почему не стоит кормить собак свининой

КИЕВ. 3 августа. УНН. Свиное мясо токсично для организма собак. Об это рассказал ветеринарный токсиколог Рене Шмид, передает УНН со ссылкой на dailypaws.com.

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"Сырая свинина может спровоцировать аскаридоз - возбуждаемое паразитами заболевание, которым страдают также люди, в чьих организмах оказываются аскариды (глистные паразиты из группы нематодов). И вы и ваша собака можете заразиться трихинеллезом. Поэтому советую отказаться от сырой свинины, чтобы избежать данной проблемы", - говорит Шмид.

Детали

Также проблемы со здоровьем у собаки может вызвать слишком приправленное мясо свиней, продолжил врач.

"Лук и чеснок токсичны для собак. Они могут привести к расстройству желудка у животного", - добавил Шмид.

Кроме того, свинина может спровоцировать развития панкреатита у собак, информирует врач.

"Организму собак сложно переварить свинину, которая, сама по себе, является жирным мясом. А еда с особенно высоким содержанием жиров может привести к воспалению поджелудочной железы. В свою очередь панкреатит может привести к серьезному повреждению органов ЖКТ, и даже к смерти", - рассказал Шмид.

Дополнение

Всемирная организация здравоохранения сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Минздрав Украины советует украинцам ограничить потребление красного мяса до 500 граммов в неделю.

Справка

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.