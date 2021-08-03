Олимпиада-2020: атлетка, которой запретили выступать на 400-метровке из-за высокого уровня тестостерона - взяла серебро на 200-метровке

КИЕВ. 3 августа. УНН. Кристин Мбома из Намибии завоевала серебряную медаль Олимпиады в Токио с беге на 200 м. В финале 18-летняя спортсменка показала результат 21,81 секунды, что является новым молодежным мировым рекордом, отмечает УНН.

Детали

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) запретила Мбома и еще одной представительнице Намибии Беатрис Масилинги выступать на дистанции 400 м из-за повышенного уровня тестостерона. На 200-метровке выступать им разрешили. Масилинги заняла в итоге шестое место.

Золото завоевала представительница Ямайки Элейн Томпсон-Хера (21,53).

Стоит добавить, что 29-летняя спортсменка с Ямайки стала первой женщиной, которая побеждала на 100 и 200 м на двух Олимпиадах. У мужчин это делал ее соотечественник Усэйн Болт (2008, 2012, 2016). Третье место заняла американка Габриэль Томас (21,87).