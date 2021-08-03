Тихановская провела встречу с премьером Британии Джонсоном. Говорили о гибели Шишова в Украине

КИЕВ. 3 августа. УНН. Сегодня состоялась встреча лидера оппозиции Беларуси и премьер-министра Великобритании, на которой были обсуждены программа помощи гражданскому обществу, поддержка белорусской диаспоры в Великобритании и другие важные вопросы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал Тихановской.

Детали

Переговоры Светланы Тихановской и Бориса Джонсона проходили в главном офисе премьер-министра. Встреча длилась около 25 минут. Во время переговоров политические деятели рассмотрели несколько вопросов, связанных с поддержкой Беларуси со стороны Великобритании, а именно:

Программа помощи гражданскому обществу: политзаключенным и их семьям, студентам, медикам, работникам и другим репрессированным белорусам. Санкции против режима: важно, чтобы они были эффективными и координировались со странами ЕС, США и Канадой. Атаку на свободу слова и взаимопомощи белорусов: Тихановская рассказала об инциденте с легкоатлеткой Кристиной Тимановской, а также затронула тему гибели активиста Виталия Шишова в Украине. Поддержку белорусской диаспоры в Великобритании. Возможность поднять белорусский вопрос в международных организациях (ОБСЕ, Совбез ООН, Совет по правам человека ООН).

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"Со временем террор против белорусов стал затрагивать жизнь и безопасность других государств. Самый яркий пример - миграционный кризис: режим использует нелегальных мигрантов в качестве мести Литве и Евросоюзу за поддержку белорусов", - заявила Тихановская.

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Лидер оппозиции Беларуси выразила свою благодарность премьер-министру Великобритании за инициирование Московского механизма, создание международной платформы фиксации преступлений режима и поддержку Беларуси на всех международных форумах.

После этой встречи Борис Джонсон подчеркнул, что "полностью на стороне белорусов".

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