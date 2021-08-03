Российский писатель Быков открыл в Одессе памятную табличку, посвященную восстанию на броненосце “Потемкин”

КИЕВ. 3 августа. УНН. В Греческом парке в Одессе открыли табличку с цитатой Корнея Чуковского, посвященной восстанию на броненосце “Потемкин”. Табличку открыл гость Одессы — русский писатель Дмитрий Быков. Вместе с писателем был его 9-месячный сын Шервуд, передает УНН.

Детали



На табличке приведен фрагмент из очерка Чуковского “1905, июнь”, посвященного восстанию на броненосце “Потемкин”, свидетелем которого был писатель: “Общительный Уточкин охотно дает окружающим свой сильный морской бинокль, и когда доходит черед до меня, я на мгновение вижу палубу и самых обыкновенных матросов, которые самым будничным образом орудуют самыми обыкновенными швабрами: чистят и моют ее. Эта будничность изумляет меня: молодому и неопытному мне представляется, что революция — сплошная патетика, несовместимая с повседневным трудом”.

В рамках проекта “Чтение на дом” одесский “Зеленый театр” намерен разместить по всему городу около ста таких табличек с цитатами из произведений литераторов, связанных с Одессой. Они украсят дома, пляжи, скверы и мосты, которые вдохновляли писателей и поэтов. Ранее такие таблички уже появились на Строгановском мосту (с отрывком из книги Юрия Олеши “Стадион в Одессе”), на территории Зеленого театра (с цитатами Владимира Жаботинского и Михаила Жванецкого), на Софиевской, 17 (с отрывком из "Одесских рассказов Исаака Бабеля), на стене дома № 133 по Старопортофранковской (еще один текст Жванецкого), у входа на Суворовскую аллею парка Шевченко (с фрагментом из письма поэтессы Леси Украинки) и др.

В эти дни Быков находится в Украине. В Одессе он читает лекции и проводит творческие встречи.