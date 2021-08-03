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"Сдаете всех в обмен на свободу": Андрей Богдан предложил Чаусу защиту в суде

"Сдаете всех в обмен на свободу": Андрей Богдан предложил Чаусу защиту в суде

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КИЕВ. 3 августа. УНН. Бывший руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, практикующий адвокатскую деятельность, предложил подозреваемому экс-судье Николаю Чаусу юридическую защиту в суде. Такое предложение Богдан озвучил в своем Facebook, в обмен на то, чтобы Чаус "всех сдал", передает УНН.

Цитата

“Николай Алексеевич, а помните как все начиналось ??? Давайте так, я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех и этих))) Осень придет обоих посадим!!!”, — написал бывший руководитель офиса президента.

Контекст

Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.

Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является екссуддею Днепровского райсуда Киева.

Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.

НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.

3 августа детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве в больнице “Феофания”.

Сообщается, что ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должно завтра, 4 августа, принять ВАКС. Заседание назначено на 14:00.

УНН будет транслировать заседания суда, где должны избирать меру пресечения Чаусу. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте и на Facebook-странице УНН. А текстовую трансляцию — в Telegram-канале УНН.

Источник: УНН
Теги: суд, судьи, адвокаты
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