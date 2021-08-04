Пробы почвы вблизи "Рівнеазота" выявили превышение нитратов в 10 раз - Госэкоинспекция
КИЕВ. 4 августа. УНН. После аварии на "Рівнеазоте" исследования проб почвы зафиксировало превышение показателей нитратов в 10 раз. Об этом в Facebook сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малёванный, передает УНН.
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“Госэкоинспекция завершила исследования почв, отобранных у ЗАО “Рівнеазот”, где 20 июля произошло аварийная ситуация.
Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии.
Забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках площадью 100 кв м методом “конверта”, — написал он.
Результаты исследования
Так, по результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями:
— Вблизи ЗАО (500 м к юго-западу от завода) — по нитратам в 10 раз
— г. Ровно, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца — по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;
— Вблизи с. Зеленый Гай, с восточной стороны — по нитратам в 4,3 раза;
— Вблизи с. Грушвица, с юго-западной стороны — по нитратам в 1,7 раза;
— Вблизи с. Верховск, с юго-восточной стороны — по нитратам в 1,9 раза;
— Вблизи с. Городок, с южной стороны — по нитратам в 1,8 раза.
“Вместе с тем, превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов.
Именно поэтому для объективного рассмотрения последствий аварийной ситуации Госэкоинспекция направит запрос в ЗАО „Рівнеазот“ о получении данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв”, — написал Малёванный.
Он добавил, что планируется привлечение специалистов Госгеокадастра и Госпродпотреб службы для проведения консультаций и осуществления повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.
Напомним
20 июля вблизи города Ровно на территории завода ОАО “Рівнеазот” произошла авария в результате которой в небо поднялись рыжие облака. Жертв и пострадавших не было. По данному факту местная полиция открыла уголовное производство.
Как сообщалось, над предприятием “Ривнеазот” 20 июля появилась рыжая туча. Издание РадиоТрек со ссылкой на источники сообщает о взрыве, а руководитель по коммуникациям “Group DF” Олег Арестархов, в которую входит предприятие, отмечает, что произошла разгерметизация трубопровода.
По информации работников ГСЧС выброс газов не представляет угрозы жизни и здоровью населения.
После аварии на ОАО “Рівнеазот” проверят другие химпредприятия города.