Пробы почвы вблизи "Рівнеазота" выявили превышение нитратов в 10 раз - Госэкоинспекция

КИЕВ. 4 августа. УНН. После аварии на "Рівнеазоте" исследования проб почвы зафиксировало превышение показателей нитратов в 10 раз. Об этом в Facebook сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Малёванный, передает УНН.

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“Госэкоинспекция завершила исследования почв, отобранных у ЗАО “Рівнеазот”, где 20 июля произошло аварийная ситуация.

Пробы были отобраны сразу после выброса загрязняющих веществ с предприятия, а также на следующий день после аварии.

Забор проводился с учетом перемещения облака выброса, на 11 пробных площадках площадью 100 кв м методом “конверта”, — написал он.

Результаты исследования

Так, по результатам лабораторных исследований в большинстве отобранных проб почвы зафиксировано превышение показателей нитратов и азота аммонийного по сравнению с фоновыми концентрациями:

— Вблизи ЗАО (500 м к юго-западу от завода) — по нитратам в 10 раз

— г. Ровно, ул. Соборная, въезд в город со стороны Луцкого кольца — по азоту аммонийному в 1,3 раза, нитратам в 1,8 раза;

— Вблизи с. Зеленый Гай, с восточной стороны — по нитратам в 4,3 раза;

— Вблизи с. Грушвица, с юго-западной стороны — по нитратам в 1,7 раза;

— Вблизи с. Верховск, с юго-восточной стороны — по нитратам в 1,9 раза;

— Вблизи с. Городок, с южной стороны — по нитратам в 1,8 раза.

“Вместе с тем, превышение показателей в почве может быть вызвано не только залповым выбросом оксидов азота в воздух в результате аварийной ситуации, а и быть результатом неудовлетворительного ведения хозяйственной деятельности, поскольку пробы были отобраны в населенных пунктах сельскохозяйственных районов.

Именно поэтому для объективного рассмотрения последствий аварийной ситуации Госэкоинспекция направит запрос в ЗАО „Рівнеазот“ о получении данных мониторинговых наблюдений за состоянием почв”, — написал Малёванный.

Он добавил, что планируется привлечение специалистов Госгеокадастра и Госпродпотреб службы для проведения консультаций и осуществления повторного отбора проб почвы на содержание азотсодержащих веществ.

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