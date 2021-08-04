Чаус до заседания ВАКС будет находиться под охраной - адвокат
КИЕВ. 4 августа. УНН. Экс-судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус к заседанию Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 4 августа будет находиться под охраной Службы безопасности Украины. Об этом во вторник в Telegram сообщил его адвокат Ростислав Кравец, передает УНН.
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“Только закончили следственные действия с Николаем Чаусом. СБУ передала НАБУ Николая Чауса. Но он продолжает находиться под защитой СБУ. К завтрашнему суда он будет помещен в ИВС (изолятор временного содержания. — ред.) СБУ и под охраной СБУ”, — сообщил Кравец.
Напомним
3 августа детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, которого подозревают во взяточничестве в больнице “Феофания”.
Сообщается, что ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должно сегодня, 4 августа, принять ВАКС. Заседание назначено на 14:00.
УНН будет транслировать заседания суда, где должны избирать меру пресечения Чаусу. Трансляцию можно будет посмотреть на сайте и на Facebook-странице УНН. А текстовая трансляция — в Telegram-канале УНН.
Что предшествовало
Как стало известно из СМИ, в пятницу, 30 июля, в полицию позвонил житель села Мазуровка Винницкой области, и сообщил, что в селе появился человек по имени Чаус Николай Алексеевич 1966 года.
Чаус якобы подтвердил, что был похищен неизвестными лицами и подтвердил, что является экс-судьей Днепровского райсуда Киева.
Как сообщал адвокат Чауса Александр Вишневый, в Винницкую область направлялись детективы НАБУ для его задержания.
НАБУ призвал правоохранителей передать детективам подозреваемого бывшего судью. Информационные издания сообщали, что обвиняемого Чауса перехватили сотрудники Службы безопасности Украины.