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Взрыв в химпарке в Леверкузене: число погибших возросло

Взрыв в химпарке в Леверкузене: число погибших возросло

КИЕВ. 4 августа. УНН. Через неделю после взрыва и пожара в химпарку в западногерманском Леверкузене во вторник, 3 августа, спасатели нашли тело еще одного погибшего. Таким образом число погибших в результате взрыва возросло до шести. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести, передает УНН.

Детали

По словам представителя оператора химпарка, компании Currenta, работы по расчистке и поиска продолжаться еще долго. Прокуратура ведет расследование по факту убийства по неосторожности и причинение взрыва по неосторожности.

Напомним

Взрыв в Леверкузене произошел утром 27 июля, авария произошла на установке по сжиганию опасных отходов химического парка.

Индустриальный парк, где произошел взрыв, является крупнейшим в Европе и имеет три места дислокации — Леверкузен, Дормаген и Крефельд-Юрдинген. На его территории располагаются более 70 фирм.

Источник: УНН
Теги: Германия, завод, взрывы
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