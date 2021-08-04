Взрыв в химпарке в Леверкузене: число погибших возросло

КИЕВ. 4 августа. УНН. Через неделю после взрыва и пожара в химпарку в западногерманском Леверкузене во вторник, 3 августа, спасатели нашли тело еще одного погибшего. Таким образом число погибших в результате взрыва возросло до шести. Один человек до сих пор считается пропавшим без вести, передает УНН.

Детали

По словам представителя оператора химпарка, компании Currenta, работы по расчистке и поиска продолжаться еще долго. Прокуратура ведет расследование по факту убийства по неосторожности и причинение взрыва по неосторожности.

Напомним

Взрыв в Леверкузене произошел утром 27 июля, авария произошла на установке по сжиганию опасных отходов химического парка.

Индустриальный парк, где произошел взрыв, является крупнейшим в Европе и имеет три места дислокации — Леверкузен, Дормаген и Крефельд-Юрдинген. На его территории располагаются более 70 фирм.