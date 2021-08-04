Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,84 -0,0033  EUR: 31,89 -0,0119 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Врач: коронавирус активирует другие болезни и вирусы, скрытые в организме человека
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
7035

Минобороны США подтвердило гибель сотрудника охраны Пентагона после стрельбы неподалеку

Минобороны США подтвердило гибель сотрудника охраны Пентагона после стрельбы неподалеку

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министерство обороны США официально подтвердил смерть сотрудника охраны Пентагона. Соответствующее сообщение разместил в Twitter глава ведомства Ллойд Остин, передает УНН.

Цитата

“От имени всех, кто работает в Пентагоне и во всем министерстве обороны, я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника Службы охраны Пентагона, умер в результате травм, полученных им сегодня утром”, — говорится в сообщении.

Детали

Флаги над территорией Пентагона будут приспущены. В сообщении говорится о начато расследование в связи с тем, что произошло.

Напомним

3 августа у здания Минобороны США, в центре транзитных перевозок, началась стрельба. Поэтому Пентагон перевели на осадное положение. CNN сообщало о выстрелах на автобусной остановке.

Позже агентство со ссылкой на источники сообщило о смерти сотрудника полиции.

В здании тогда были заблокированы входы и выходы, сотрудникам Пентагона запретили выходить на улицу. Позже блокировки сняли.

Источник: УНН
Теги: США, Пентагон, стрельба
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.