Минобороны США подтвердило гибель сотрудника охраны Пентагона после стрельбы неподалеку

КИЕВ. 4 августа. УНН. Министерство обороны США официально подтвердил смерть сотрудника охраны Пентагона. Соответствующее сообщение разместил в Twitter глава ведомства Ллойд Остин, передает УНН.

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“От имени всех, кто работает в Пентагоне и во всем министерстве обороны, я выражаю свои глубочайшие соболезнования семье, близким и коллегам сотрудника Службы охраны Пентагона, умер в результате травм, полученных им сегодня утром”, — говорится в сообщении.

Детали

Флаги над территорией Пентагона будут приспущены. В сообщении говорится о начато расследование в связи с тем, что произошло.

Напомним

3 августа у здания Минобороны США, в центре транзитных перевозок, началась стрельба. Поэтому Пентагон перевели на осадное положение. CNN сообщало о выстрелах на автобусной остановке.

Позже агентство со ссылкой на источники сообщило о смерти сотрудника полиции.

В здании тогда были заблокированы входы и выходы, сотрудникам Пентагона запретили выходить на улицу. Позже блокировки сняли.