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Тимановская вылетела в Польшу из международного аэропорта в Японии

Тимановская вылетела в Польшу из международного аэропорта в Японии

КИЕВ. 4 августа. УНН. Белорусская спортсменка-легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела в Варшаву из аэропорта Нарита, расположенного вблизи Токио, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Контекст

Ранее белорусская спортсменка получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Согласно сообщению оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности, по указанию белорусских властей Тимановскую должны были насильственно вывезти из Японии, поэтому она прибыла 1 августа в посольство Польши в Токио. О том, что ее намеревались вывезти из Японии против ее воли, Тимановська сообщила 1 августа в видеоролике. По ее словам, причиной этого стал ее открытое выступление с критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.

При этом, 3 августа, спортсменка заявила, что белорусские власти ей не угрожали.

Источник: УНН
Теги: Польша, Япония, Беларусь, оппозиция
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