Тимановская вылетела в Польшу из международного аэропорта в Японии
КИЕВ. 4 августа. УНН. Белорусская спортсменка-легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела в Варшаву из аэропорта Нарита, расположенного вблизи Токио, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Контекст
Ранее белорусская спортсменка получила гуманитарную визу в посольстве Польши в Токио. Согласно сообщению оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности, по указанию белорусских властей Тимановскую должны были насильственно вывезти из Японии, поэтому она прибыла 1 августа в посольство Польши в Токио. О том, что ее намеревались вывезти из Японии против ее воли, Тимановська сообщила 1 августа в видеоролике. По ее словам, причиной этого стал ее открытое выступление с критикой в адрес белорусских спортивных функционеров.
При этом, 3 августа, спортсменка заявила, что белорусские власти ей не угрожали.