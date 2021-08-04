Четыре человека погибли после взрыва в доме и.о. министра обороны Афганистана

КИЕВ. 4 августа. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли, еще 20 получили ранения в результате подрыва автомобиля недалеко от дома и. о. министра обороны Афганистана Бисмилля Мохаммади последующих за этим столкновений между силовиками и нападающими. Об этом во вторник сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в службе безопасности Афганистана, передает УНН.

Детали

Источники отметили, что заминированный автомобиль управлялся смертником.

Телеканал TOLOnews информировал со ссылкой на министерство внутренних дел страны, что нападение на дом министра завершилось почти через 4 часа. По предварительным данным, в нападении участвовали четыре боевика.

Контекст

Во вторник телеканал 1TV сообщил о подрыве автомобиля в столице Афганистана — городе Кабул — у дома министра. В момент взрыва чиновника в доме не было, его семью удалось эвакуировать. Позже TOLOnews информировал, что в дом Мохаммади ворвались вооруженные люди, силы безопасности вступили с ними в перестрелку. Телеканал 1TV в свою очередь сообщил, что после взрыва неизвестные также стали вторгаться в дома мирных жителей.