Официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/доллар

КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на 4 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.841100 грн за доллар;

31.891300 грн за евро;

0.367610 грн за российский рубль;

37.357400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 августа курс всех указанных валют упал, кроме фунта, курс которого - вырос.