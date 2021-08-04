Новости: Экономика
4 августа 2021, 06:15 • Илья Нежигай • 8340
Официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/доллар
КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на 4 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:
26.841100 грн за доллар;
31.891300 грн за евро;
0.367610 грн за российский рубль;
37.357400 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 3 августа курс всех указанных валют упал, кроме фунта, курс которого - вырос.
Источник: УНН
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