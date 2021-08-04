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Официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/доллар

КИЕВ. 4 августа. УНН. По состоянию на 4 августа 2021 года официальный курс гривны установлен на уровне 26,84 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют по состоянию на утро установлены на таком уровне:

26.841100 грн за доллар;

31.891300 грн за евро;

0.367610 грн за российский рубль;

37.357400 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 3 августа курс всех указанных валют упал, кроме фунта, курс которого - вырос.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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