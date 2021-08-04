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На 4 августа установлена цена на банковские металлы

На 4 августа установлена цена на банковские металлы

КИЕВ. 4 августа. УНН. Национальный банк Украины на 4 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.

Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:

Золото - 1 560.3032 грн;

Серебро - 21.8895 грн;

Платина - 907.9302 грн;

Палладий - 2 314.2121 грн.

По сравнению с 3 августа курс всех указанных металлов упал.

Источник: УНН
Теги: НБУ, драгметаллы
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