Новости: Экономика
4 августа 2021, 06:35 • Илья Нежигай • 7845
На 4 августа установлена цена на банковские металлы
КИЕВ. 4 августа. УНН. Национальный банк Украины на 4 августа 2021 года установил официальный курс банковских металлов, сообщает УНН со ссылкой на сайт НБУ.
Национальный банк Украины по состоянию на утро установил такие цены на банковские металлы за грамм:
Золото - 1 560.3032 грн;
Серебро - 21.8895 грн;
Платина - 907.9302 грн;
Палладий - 2 314.2121 грн.
По сравнению с 3 августа курс всех указанных металлов упал.
Источник: УНН
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