В ВОЗ заявили, что количество новых случаев коронавируса в мире растет: более 4 млн человек за неделю

КИЕВ. 4 августа. УНН. Более 4 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю и более 64 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования за семь дней на 3% превысило показатели предыдущей недели, а смертность сократилась на 8%, передает УНН.

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“Количество новых случаев заражения возрастает уже в течение более месяца: на прошлой неделе (с 26 июля по 1 августа) их было выявлено более 4 млн”, — говорится в еженедельном эпидемическом бюллетени ВОЗ. Подчеркивается, что “поступили сообщения про более 64 тыс. умерших”. Согласно приведенным в бюллетене данным, рост количества заражений составил 3%, тогда как количество смертей уменьшилось на 8%.

Детали

С 26 июля по 1 августа в мире были обнаружены 4 033 836 инфицированных, 64 216 случаев смерти. По состоянию на 1 августа всего насчитывалось 197 788 117 случаев инфицирования. С начала пандемии умерло 4 219 578 человек.

Заболеваемость особенно сильно выросла за неделю в Восточном Средиземноморье (на 37%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Вместе с тем ее снижение зарегистрировано в Европе (на 9%), в Северной и Южной Америке (на 3%), а также в Африке (на 1%). Смертность значительно увеличилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 48%) и Восточном Средиземноморье (на 31%). Существенное снижение количества летальных исходов отмечено при этом в Северной и Южной Америке (на 29%).

В Европе за семь дней заразились более 1 млн человек и умерло более 8 тыс. больных. В Северной и Южной Америке зафиксировано более 1,2 млн новых случаев инфицирования и более 20 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи обнаружили более 840 тыс. инфицированных, умерли более 22 тыс. человек. Об наибольшее количество инфицированных за неделю в ВОЗ назвали США (543 420). Далее следуют Индия (283 923), Индонезия (273 891), Бразилия (247 830) и Иран (206 722).

Согласно бюллетеню ВОЗ, отличается высокой заразностью штамм коронавируса “дельта”, который известен специалистам с октября 2020 года из-за его обнаружения в Индии, расширил свою географию с 132 до 135 стран.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 254 361 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 52 981 — летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.