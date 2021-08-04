4 августа: сегодня День шампанского и одиноких работающих женщин

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня, 4 августа, в мире отмечают День спелеолога, День шампанского и День одиноких работающих женщин, а верующие чтят память Марии Магдалины, пишет УНН.

День рождения шампанского

Сегодня отмечает свой день рождения удивительный игристый напиток. 4 августа — День рождения шампанского. Этот неофициальный праздник отмечают ежегодно все ценители булькающего и искрящегося напитка. В далеком 1668 году 4 августа монах Пьер Периньон предложил своим братьям попробовать совершенно новый пенистый напиток. Это было — шампанское. Интересно, что сам изобретение было сначала полной неожиданностью даже для самого монаха винодела. Сегодня же без шампанского не обходится практически ни один праздник, будь то Новый год, свадьба или день рождения.

День одиноких работающих женщин

Этот день призван отметить важную роль, которую одинокие работающие женщины играют в обществе. Сегодня мир по-прежнему не свободен от сложившихся веками стереотипов, особенно — в отношении женщин. В некоторых сообществах и сейчас считается, что женщине “место в доме”, и она должна “работать” прежде всего на создание семьи. Поэтому те, кто хочет сломать эти стереотипы, занимается самообразованием, строит карьеру, сталкивается времени с непониманием и предвзятым отношением на рабочем месте и в обществе.

Инициатором праздник 2006 года выступил американка Барбара Пэйн — основательница партнерской сети таких одиноких работающих женщин. С тех пор это неофициальный праздник отмечается ежегодно и призван обратить внимание окружающих на право каждой женщины самостоятельно выбирать свой путь в жизни. Также сегодняшняя дата направлена на искоренение синглизма (англ. Singlism — стигматизация одиноких людей). Синглизм включает в себя негативные стереотипы и дискриминацию в отношении одиночек.

День спелеолога

Ежегодно 4 августа отмечают свой профессиональный праздник представители довольно редкой профессии. Сегодня День спелеолога. Спелеолог — это геолог, который специализируется на изучении пещер. На сегодняшний день, существуют не только природные, но и искусственные подземелья, поэтому существует такая разновидность спелеологов, как спелестологи. Они исследуют искусственные подземные сооружения — горные выработки, древние и современные городские коммуникации. Индустриальных спелестологов называют еще диггеров. Они проходят подземными дренажными системами, канализационными коллекторами, посещают заброшенные военные объекты.

Религиозные праздники

4 августа православная церковь чтит память святой Марии Магдалины — невероятной женщины, которая была сумасшедшей, а стала ученицей Иисуса Христа, первой увидела Его воскресшим и первой из людей сказала фразу “Христос воскрес!”.

За два тысячелетия образ святой Марии приобрел различных цветов и версий его жизни. Жизнь и образ Марии Магдалины вдохновлял художников на создание шедевров. Существует около 20 всемирно известных картин Марии Магдалины великих художников эпохи классицизма и Возрождения, написано множество книг и снято несколько фильмов.

В среду, 4 августа, именины отмечают владельцы таких имен: Алексей, Корней, Зина, Михаил и Мария.