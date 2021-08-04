Безопасность школ в условиях вооруженного конфликта и "е-Предприниматель": повестка дня Кабмина

КИЕВ. 4 августа. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности об утверждении плана мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ и о реализации экспериментального проекта по упрощению условий для начала и ведения предпринимательской деятельности, передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Всего на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Правительство планирует рассмотреть проект распоряжения Кабмина об утверждении плана мероприятий по реализации Декларации о безопасности школ. Цель проекта — создание условий для обеспечения права на образование и формирование безопасного образовательной среды в период вооруженного конфликта на востоке Украины. Проектом акта предлагается предусмотреть меры, направленные частности, на:

• Создание системы мониторинга нападений на учебные заведения

• Обеспечение защиты учебных заведений от нападений и их восстановления в случае повреждения

• Обеспечение системности подходов к защите образования в условиях вооруженного конфликта

Также правительство рассмотрит проекты распоряжений Кабмина об одобрении Стратегии энергетической безопасности, о выделении 1 859 915 грн из резервного фонда государственного бюджета для возмещения расходов, связанных с осуществлением неотложной эвакуации граждан Украины и членов их семей из сектора Газа.

Чиновники рассмотрят на заседании проект указа Президента Украины о выходе Украины из Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства.

Кроме того, чиновники планируют рассмотреть проект постановления Кабинета Министров Украины о реализации экспериментального проекта по упрощению условий для создания и осуществления предпринимательской деятельности. Проектом акта предусматривается утвердить порядок предоставления комплексной электронной, публичной услуги “е-Предприниматель”, которая в свою очередь предусматривает возможность получения по одному запросу на портале “Дия”, в частности:

• Государственной регистрации физического лица предпринимателем

• Государственной регистрации изменений в сведения о физическом лице — предпринимателе, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований

• Государственной регистрации создания общества с ограниченной ответственностью на основании модельного устава

• Государственной регистрации перехода общества с ограниченной ответственностью на деятельность на основании модельного устава

• Регистрации плательщиком единого портала

• Открытие банковского счета

• Выдача лицензии на оптовую торговлю жидкостями, используемых в электронных сигаретах

Дополнение

Правительство решило заняться безопасным образовательным процессом в школах, расположенных на линии разграничения. Планировалось создать рабочую группу по реализации декларации о безопасности школ.