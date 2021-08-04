Олимпиада-2020: украинская весловальщица вышла в полуфинал

КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня в Токио украинская весловальщица Людмила Лузан выиграла первый заезд и вышла в полуфинал, сообщает УНН.

Детали

На Олимпиаде в Токио состоялись заезды в каноэ-одиночках среди женщин. Украинка Людмила Лузан выиграла первый заезд на 200 м. С результатом — 45,571 секунды она прошла в полуфинал, который проведут 5 августа.

Напарница Лузан Анастасия Четверикова финишировала четвертой и впоследствии будет выступать в четвертьфинале.

Напомним

Украинка стала чемпионкой Европы по гребле на байдарках и каноэ.

В Познани на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ сборная Украины получила 8 наград.