Новости: Спорт
4 августа 2021, 09:18 • Виктория Данильченко • 7350
Олимпиада-2020: украинская весловальщица вышла в полуфинал
КИЕВ. 4 августа. УНН. Сегодня в Токио украинская весловальщица Людмила Лузан выиграла первый заезд и вышла в полуфинал, сообщает УНН.
Детали
На Олимпиаде в Токио состоялись заезды в каноэ-одиночках среди женщин. Украинка Людмила Лузан выиграла первый заезд на 200 м. С результатом — 45,571 секунды она прошла в полуфинал, который проведут 5 августа.
Напарница Лузан Анастасия Четверикова финишировала четвертой и впоследствии будет выступать в четвертьфинале.
Напомним
Украинка стала чемпионкой Европы по гребле на байдарках и каноэ.
В Познани на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ сборная Украины получила 8 наград.
Источник: УНН
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